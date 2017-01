De sport van dinsdag bij de NOS

Eveneens vannacht stond etappe één van de Tour Down Under, de eerste van 37 WorldTour-wedstrijden, op de rol. Ook daarvan zullen beelden te zien zijn in onze Sportjournaals en op NOS.nl.

Voetbal en Dakar

Langs de Lijn En Omstreken, dat vanaf 20.30 uur op NPO Radio 1 te horen is, heeft een reportage over Stijn Vreven. Als voetballer groeide de Belg bij FC Utrecht uit tot een cultfiguur. Nu is hij terug op de Nederlandse voetbalvelden als trainer van NAC Breda.

In de studio is voetbalster Anouk Hoogendijk te gast en praten Tom Coronel en Jan Lammers over de Dakar-rally.