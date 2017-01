Van Poppel kan Ewan net niet bijbenen Down Under

In de eerste WorldTour-etappe van het nieuwe wielerseizoen heeft Danny van Poppel net naast de winst gegrepen. De Nederlander van Team Sky verloor in de Tour Down Under de massasprint van Caleb Ewan.

De 22-jarige Australiër was na 118,5 kilometer koersen in de brandende Australische zon (vanwege de hitte - het was bijna 40 graden - werd de etappe 30 kilometer ingekort) net iets sneller over de meet in Lyndoch. De Ier Sam Bennet van Bora-Hansgrohe werd derde.