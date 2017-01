Stroomstoring regio Amsterdam na uren opgelost

Grote delen van Amsterdam en omgeving hebben urenlang zonder stroom gezeten. Rond 04.15 uur vanochtend viel de stroom uit in Amsterdam, Zaandam en Landsmeer. Hierdoor werden aanvankelijk ongeveer 364.000 adressen getroffen, met dus een veelvoud aan bewoners die zonder licht of verwarming zaten.

Beetje bij beetje werden de huishoudens weer aangesloten. Rond 09.00 uur had iedereen weer stroom. Het probleem zat in een hoogspanningsverdeelstation aan de Hemweg in Amsterdam, maar de oorzaak van de stroomstoring is nog niet duidelijk.

Scholen ook getroffen

De politie riep Amsterdammers op de hulpdiensten alleen te bellen in geval van nood. Volgens de brandweer kwamen een aantal mensen vast te zitten in de lift, maar iedereen is inmiddels bevrijd.

Ook scholen hadden last van de stroomstoring. De Theo Thijssenschool in het centrum van de stad vroeg ouders om hun kinderen voorlopig thuis te houden. Het is ijskoud in de lokalen.

Geen treinen

Het treinverkeer rond Amsterdam is stil komen te liggen. Hoewel er wel weer stroom is, rijden er nog geen treinen. Trams en metrolijnen zijn weer opgestart, bussen rijden ook weer.

Ook automobilisten kampen met de gevolgen van de storing. Op de A7 en de A8 konden de spitsstroken bijvoorbeeld niet open.