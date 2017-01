Haase laat kans liggen op stunt tegen supertalent Zverev

Met de winst in zicht kreeg Haase bij 2-0 twee kansen op een dubbele break voorsprong. Het had de genadeklap voor Zverev kunnen zijn, maar die kwam niet. Met twee dubbele fouten leverde Haase daarna zijn eigen opslag in en bracht daarmee de Duitser weer tot leven.

Zverev won negen games op rij. Pas bij 4-0 in de vijfde set kwam Haase weer op het scorebord, maar toen was zijn kans op een stunt al verkeken. Voor het zesde jaar op rij is de eerste ronde het eindstation in Melbourne.