'Kamer eist strengere screening asielzoekers op extremisme'

Een Kamermeerderheid vindt dat de controle op moslimextremisme onder nieuwe asielzoekers een stuk beter moet, schrijft De Telegraaf. De partijen hebben felle kritiek op het huidige beleid van minister Van der Steur.

Volgens de krant willen politici dat inlichtingendienst AIVD nieuwkomers standaard gaat screenen op terrorismeverdenkingen. Ook andere maatregelen worden genoemd; zo wil de PVV azc's volledig afsluiten van de buitenwereld.

Te weinig tijd

Uit een in december gepubliceerd rapport bleek dat asielzoekers bij binnenkomst onvoldoende worden gecheckt. Tijdens het identificatieproces is er te weinig tijd en apparatuur om asielzoekers met terroristische plannen op te sporen.

Van der Steur zou hebben gezegd dat de controle later in het asielproces wel grondig wordt uitgevoerd. "Dit is echt de verkeerde prioriteitsstelling van de minister. Bestrijding van terrorisme moet je meteen op orde hebben", zegt PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt tegen de krant.

Onder meer CDA, PvdA, PVV, VVD, VNL en D66 willen zo snel mogelijk verbetering. Vanavond is er een debat over het screenen van asielzoekers.