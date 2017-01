Plísková en Konta maken ook indruk in Melbourne

Dat er bij de Australian Open serieus rekening gehouden moet worden met Karolína Plísková heeft de Tsjechische nog maar eens bevestigd in de eerste ronde. Ze was in een uur klaar met Sara Sorribes uit Spanje: 6-2, 6-0.

Plísková, als vijfde geplaatst, verkeert in grootse vorm. Ze won een week geleden met overmacht het WTA-toernooi van Brisbane en haalde vorig seizoen de finale van de US Open. In Melbourne kwam ze nog nooit voorbij de derde ronde.

"Ik voel me goed op de baan. Ik train hier al een week en ben er helemaal klaar voor", zei de Tsjechische na afloop.