Weduwe van schutter homoclub Orlando gearresteerd

De FBI heeft de weduwe opgepakt van de schutter die in juni vorig jaar 49 mensen doodschoot in een homoclub in Orlando in Florida. Bij de aanslag, de bloedigste schietpartij in de moderne Amerikaanse geschiedenis, vielen 53 gewonden.

De vrouw (30) werd maandag in San Francisco opgepakt. Noor Salman zou het politie-onderzoek hebben belemmerd en haar man te hebben geholpen. Deze Omar Mateen, een beveiliger van Afghaanse afkomst, werd destijds door een arrestatieteam doodgeschoten.

Zijn vrouw Salman, die eind vorig jaar in een interview spijt betuigde, wordt vandaag voorgeleid. Ze wordt naar verwachting overgedragen aan de autoriteiten in Florida; daar is ze aangeklaagd.

Sympathisant van IS

Volgens de politiecommissaris van Orlando wordt ze, naast het belemmeren van het onderzoek, verdacht van "het verlenen van materiële hulp aan een buitenlandse terroristische organisatie".

Mateen zou volgens eerdere berichten vanuit de nachtclub Pulse sms'jes hebben gestuurd naar zijn vrouw. Ook zou Salman enkele malen met hem hebben gebeld, terwijl de schietpartij al in het nieuws was.

Tijdens het bloedbad betuigde Mateen zijn solidariteit met een extremist van al-Nusra en de terreurgroep Islamitische Staat.