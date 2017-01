'Het lawinegevaar begint al bij het pistepaaltje'

"Het zijn droomomstandigheden om offpiste te skiën, maar onderschat het lawinegevaar niet." Daarvoor waarschuwt commercieel directeur Bert Romani van de Nederlandse Ski Vereniging. Volgens hem is de sneeuw buiten de pistes erg instabiel door de weinige sneeuwval eind 2016. "Het gevaar begint bij het pistepaaltje."

Vanmiddag kwam een Amsterdammer om het leven toen hij onder een lawine bedolven werd. De 33-jarige man was met een andere Nederlander en een gids offpiste gaan skiën op de Trittkopf, een berg in de buurt van Lech.

"Afgelopen week is er veel sneeuw gevallen", zegt Romani. "Op sommige plekken ruim een meter. Bij zo veel sneeuw neemt het lawinegevaar toe. Maar wat het vooral gevaarlijk maakt nu, is dat er in de periode daarvoor zo weinig sneeuw is gevallen waardoor de ondergrond waar de verse sneeuw op valt slecht is."