Van der Steur heeft begrip voor boze tweet politie

Minister van der Steur heeft begrip voor de tweet van een medewerker van de Haagse politie na het geweld tegen agenten in de Oudjaarsnacht. Van der Steur twitterde toen zelf dat hij grote waardering heeft voor de inzet van de hulpdiensten en hij noemde het onacceptabel dat juist tegen hen geweld wordt gebruikt.

Een teamchef van de Haagse politie twitterde daarop dat het de minister soms past om te zwijgen, dat de middelen om het werk te doen ondermaats zijn en dat er geen politieke steun is. Die tweet werd korte tijd later verwijderd.

Overleden

Van der Steur zei bij RTL Nieuws dat hij de onmacht heel goed begreep. Volgens hem kwam de tweet voort uit het "enorme verdriet" nadat een collega was aangereden, "in een nacht waarin ook vanuit alle hoeken en gaten op een onacceptabele manier is omgegaan met zowel politieagenten als ambulancemedewerkers en brandweermensen." De aangereden politieman is inmiddels aan zijn verwondingen overleden.

Van der Steur zei dat hij uitgebreid met de twitterende politieman en zijn collega's heeft gepraat. Volgens hem zien de politiemensen ook wel in dat er juist veel voor hen is gebeurd en dat er ook geld en instrumenten zijn. "Maar ik snap de onmacht over het op zo'n platte manier omgaan met hulpverleners." De minister onderzoekt nog of er toch nog meer mensen en maatregelen nodig zijn.