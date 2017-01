Franssen voelt zich bij grofvuil gezet door judobond

Het besluit van Judo Bond Nederland om Juul Franssen buitenspel te zetten, is als een bom ingeslagen bij de 26-jarige judoka. "Voor mij voelt het alsof ik bij het grofvuil ben gezet. En dat vind ik heel erg stuitend."

Franssen is boos, heel boos over de actie van de judobond. Vanwege een 'verschil in inzicht over de te volgen route richting de Olympische Spelen van 2020' mag ze niet meer meedoen aan internationale wedstrijden en trainingsstages. Ook ontneemt sportkoepel NOC*NSF op verzoek van de judobond Franssen de A-status, waardoor ze geen geld meer krijgt om haar sport te beoefenen.

De judobond wil dat iedereen onder vaste bondstrainers op de centrale locatie in Papendal traint. "Doe je dat niet, dan kan de bond gewoon zijn machtspositie gebruiken om een carrière te beëindigen", stelt Franssen. "De deur is dichtgegooid door de judobond. Dat kan gewoon niet en dat mag niet. En dat accepteer ik ook niet."

Gebonden aan Rotterdam

Franssen is door haar studie gebonden aan Rotterdam, waar ze traint bij voormalig steunpunt Budokan. Daar werkt ook haar trainer Mark van der Ham, onder wiens leiding ze in oktober nog goud won op het grandslamtoernooi van Abu Dhabi.

"We zijn een route ingeslagen waarmee we successen halen, waarmee we de hoogste ogen kunnen gooien voor Tokio 2020", zegt de judoka. "In overleg met de bond, want het mes snijdt aan twee kanten. Ik ben bereid daarin te onderhandelen. Alleen, als je concessies gaat doen in de topsport, dan lever je medailles in. En daartoe ben ik niet bereid."