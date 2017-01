'Man in Utrecht bij vergissing geliquideerd'

Bij een schietpartij die vorige week plaatsvond in de Utrechtse wijk Overvecht hadden de daders het op iemand anders voorzien. Dat melden verschillende bronnen aan RTV Utrecht.

De 31-jarige Hakim Changachi werd in de nacht van 11 op 12 januari doodgeschoten in een flatwoning. Volgens ooggetuigen zou hij meermalen van dichtbij beschoten zijn. Na de liquidatie moesten omwonden als gevolg van het politieonderzoek urenlang noodgedwongen via ladders hun woning in- en uitgaan.

Zware wapens

Een paar dagen na de moord zat een aantal verdachte personen in een auto, zegt RTV Utrecht. De politie hield hen aan en stuitte op een hoeveelheid zware wapens. Over de identiteit van deze mannen en hun eventuele motieven is nog niets bekend. Het is ook niet bekendgemaakt waar ze zijn opgepakt.

De politie wil tot dusver maar weinig kwijt over de zaak. Wel is duidelijk dat de man die eigenlijk het doelwit was van de liquidatie, is ondergedoken.