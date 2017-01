Facebook gaat ook nepnieuws bestrijden in Europa

Nadat Facebook in de VS al beloofde om nepnieuws tegen te gaan, komt het bedrijf nu ook in Europa in beweging. De komende maanden zijn er in Nederland, Frankrijk en Duitsland verkiezingen, dus het bestrijden van nepnieuws is een belangrijk thema. Duitsland is het eerste land waar Facebook gaat samenwerken met factcheckers.

Wanneer de andere twee landen volgen is onduidelijk. Een woordvoerder van Facebook laat weten dat er in Frankrijk "gesprekken worden gevoerd". Meer dan dat wordt er niet gezegd. Over Nederland is nog minder bekend. "We hebben daar op dit moment geen nieuws over", is de reactie desgevraagd.

Wie gaat er factchecken?

Daarnaast is de vraag met wie Facebook in Nederland moet gaan samenwerken. Er is geen factcheck-organisatie. Het bedrijf heeft laten doorschemeren daar zelf ook nog geen idee over te hebben.

Volgens media-experts Peter Burger van de Universiteit Leiden en Mark Deuze van de Universiteit van Amsterdam zijn er wel diverse initiatieven in Nederland, maar is Facebook daar vooralsnog niet bij betrokken.

Dat Duitsland het eerste land is waar Facebook stappen neemt om nepnieuws te voorkomen, is niet vreemd. Er is daar vanuit de overheid veel druk uitgeoefend. In Nederland is daar nog geen sprake van. Het Duitse parlement nam eind vorig jaar een wet aan waarmee Facebook een boete van een half miljoen euro kan krijgen als het platform nepnieuws niet verwijdert.