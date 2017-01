'We doen niets wat de familie kan schaden'

"We zien een groot verschil met tien jaar geleden. Families waren vaak erg geschokt als we met hen spraken over orgaandonatie.”, aldus Charlotte. “Terwijl we nu vaak merken dat mensen er al met elkaar over gesproken hebben, ook als ze tegen orgaandonatie zijn." Soms zijn er nu zelfs mensen die er zelf om vragen, nog voordat de vraag door artsen of verpleegkundigen is gesteld.

Maar ook haar eigen insteek in de gesprekken is veranderd. "We checken eerst of iemand geregistreerd staat, en daarna of er met het familielid over gesproken is. Als dat niet zo is, gaan we er vanuit dat de persoon donor wilde zijn. Dus we gaan met een andere insteek het gesprek in."

Tegenhouden

Toch betekent dat volgens Charlotte niet dat de familie er niet meer over gaat. "Als we merken dat de familie tegen is, dan doen we vanzelfsprekend wat de familie wil. Dat is heel belangrijk. Maar dan kan het gesprek soms wel moeilijk zijn."

In de praktijk lijkt het niet lastig voor familieleden om donatie tegen te houden. Nabestaanden moeten volgens de wet met voldoende informatie komen om de arts of verpleegkundige in het ziekenhuis ervan te overtuigen dat hun familielid of partner geen donor wilde zijn.

Maar van de ruim vijftig mensen die vorig jaar in Wales niet stonden geregistreerd, en ook geen verklaring op papier hadden staan, stemde twee derde van hun families niet in met donatie. In 21 gevallen waren ze tegen omdat ze beweerden dat hun familielid hun had verteld geen donor te willen zijn. In nog eens 12 gevallen had de familie andere bezwaren, en is de donatie ook niet doorgegaan.