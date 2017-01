Ivoorkust begint matig, Marokko slecht

Titelverdediger Ivoorkust is zwak aan de Afrika Cup begonnen. Tegen Togo kwamen de 'Oranje Olifanten', met ADO-speler Wilfried Kanon in de basis, niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Marokko kende met Karim El Ahmadi op het middenveld een nog beroerder start. De 'Leeuwen van de Atlas' verloren met 1-0 van Congo-Kinshasa.

Op papier zou Ivoorkust, 34ste op de wereldranglijst, weinig moeite mogen hebben met Togo, de mondiale nummer 90. Maar in de praktijk bleken de Togolezen bij tijd en wijle zelfs makkelijker te voetballen.

Met name Emmanuel Adebayor, 32 jaar en clubloos, liet zien nog altijd klasse in huis te hebben. Zo gaf hij een fraai subtiel steekballetje waarna een voorzet bij Lalawele Atakora uitkwam, die de bal maar net over kopte. Aan de andere kant zeilde een kopbal van Serge Aurier maar net langs het Togolese doel.

Geen paniek

Hoewel het resultaat dus teleurstellend was en het niveau matig, hoeven de Ivorianen nog niet in paniek te raken. Twee jaar geleden begon het land in Equatoriaal-Guinea het toernooi met twee gelijkspelen (1-1 tegen zowel Guinee als Mali), waarna alsnog de titel veroverd.

In dat jaar werd Ivoorkust gecoacht door Hervé Renard, de Fransman die dit toernooi als bondscoach op de bank zit bij Marokko, het land dat de sinds 2004 de groepsfase niet heeft weten te overleven. Het zal Renard niet zijn bevallen wat zijn nieuwe ploeg liet zien. De Marokkanen hadden weliswaar meer balbezit, maar Congo-Kinshasa was een stuk effectiever.