Bijna alle mobieltjes Media Markt Apeldoorn gestolen

Onbekenden hebben afgelopen nacht een grote hoeveelheid mobiele telefoons uit de Media Markt in Apeldoorn gestolen. De dieven trokken de toestellen in de winkel los van de beveiliging en namen ze mee. Andere kostbare zaken lieten ze ongemoeid.

Vestigingsdirecteur Peter van den Maagdenberg is de hele dag bezig geweest om de schade te inventariseren. "We hebben de balans opgemaakt. De toestellen aan de wand, daarvan hangen er nog maar een paar. Voor de rest is alles weg. Een grote schadepost. iPhones lagen er niet veel, maar Samsungs wel - dat zijn toch dure toestellen. Eerder werden in Hengelo en Den Bosch ook al veel telefoons gestolen. Het is een klein product met veel waarde, dat je makkelijk meeneemt".

Superprofessioneel

Volgens Van den Maagdenberg zijn de inbrekers "echt superprofessioneel te werk gegaan. Ze hebben alles netjes opengemaakt en meegenomen". Vanmiddag bleek dat ze alleen een aantal goedkope toestellen hebben achtergelaten.

De telefoons hebben allemaal een uniek toestelnummer. "Als er eentje opduikt, weet ik dat het bij mij vandaan komt. Maar ja, dat zie je natuurlijk niet als er mee wordt gebeld."

Omzet

De dieven zijn waarschijnlijk via het dak van het pand in Apeldoorn binnengekomen. Dat is nog een hele toer geweest, want daar zit ook een andere winkel. Toch denkt de gedupeerde directeur dat de schade aan zijn zaak meevalt. "Het ergste vind ik dat de telefoons weg zijn; dat betekent altijd verlies, ook omdat de hele situatie omzet kost", besluit Van den Maagdenberg op Omroep Gelderland.

Pas aan het eind van de dag lagen de schappen weer vol met telefoons. Die lagen in het magazijn, waar de dieven niet zijn geweest.