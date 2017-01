'Ik zit in de schuldsanering, maar ik kan weer rustig ademhalen'

Mensen met financiële problemen durven daar vaak niet over te praten en raken zo steeds verder in de schulden. Dat stelt de gemeente Amsterdam, die vandaag een nieuwe campagne lanceert om mensen aan te sporen op tijd aan de bel te trekken.

Tarif Heljanan kan erover meepraten. Hij verhuisde met zijn vrouw en vier zoons van Zevenaar naar Amsterdam. Korte tijd later gingen hij en zijn vrouw uit elkaar. "Dat zette mijn leven op zijn kop. Mijn vrouw was de voornaamste kostwinner. Ik was actief als achtergrondzanger bij Gordon en Ruth Jacott, maar ik kon een tijd niet optreden omdat ik letterlijk ziek was van het vertrek van mijn vrouw. Toen begonnen de financiële problemen."

Heljanan kon de meeste rekeningen betalen, maar de hoge rekeningen - zoals de huur - bleven liggen. Pas toen hij met zijn vier zoons uit huis gezet dreigde te worden, vroeg hij vrienden en familie om advies.

"Ik ben een makkelijke prater, maar ik schaamde me dood. Op een gegeven moment zette ik een bericht op mijn Facebookpagina. Via de reacties kwam ik bij hulpverleners van de gemeente terecht. Die hebben mij geholpen de boel weer op orde te krijgen. Ik zit nu in de schuldsanering, maar ik kan in elk geval weer rustig ademhalen."