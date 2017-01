China beklimt het wereldtoneel tijdens elitefeestje in Davos

Xi zal zich in Davos presenteren als een duidelijke, koersvaste wereldleider, in contrast met de onzekerheid in de Verenigde Staten en de verwarring en besluiteloosheid in Europa.

China neemt het voortouw om klimaatverandering tegen te gaan en committeert zich aan de VN-klimaatafspraken. China geeft leiding aan de G20, China heeft duidelijke opvattingen over de krachtsverhoudingen in Azië en de rest van de wereld. In elk forum of bijeenkomst in Davos zal dat doorklinken.