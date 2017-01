Contant geld verdwijnt uit stadsbus in Amsterdam

Busreizigers in Amsterdam kunnen vanaf 26 maart niet meer met contant geld een buskaartje kopen. Wel kan er bij de chauffeur worden gepind, meldt het vervoersbedrijf GVB. In de nachtbussen verdwijnt het contante geld al op 31 januari.

Vervoersbedrijven streven er al langere tijd naar om het contante geld uit de bus en tram te krijgen, omdat chauffeurs vaak het doelwit zijn van overvallen. Op 1 januari 2018 moet de hele sector 'cashloos' zijn, zegt een GVB-woordvoerder.

Sinds afgelopen najaar kan er al in de Amsterdamse bussen worden gepind, maar contant betalen bleef mogelijk. Het GVB is naar eigen zeggen de eerste stadsvervoerder die het contante geld daadwerkelijk in de ban doet.

In de Amsterdamse trams verdwijnt het contante geld later dit jaar. Dat wordt de grote omslag, zegt de GVB-woordvoerder, want in de trams wordt vier keer zo vaak contant betaald als in de bus. Afgelopen jaar ging het om 8,2 miljoen betalingen.