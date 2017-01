Timmermans: Trump maakt van zijn hart geen moordkuil

Eurocommissaris Timmermans noemt de uitspraken van Donald Trump over een verdeeld Europa bijzonder. "Ik heb nog nooit gezien dat een nieuwe president belang ziet in een verdeeld Europa", zegt Timmermans in een interview met de NOS.

Hij hoopt dat de president na zijn inauguratie met meer Europeanen zal spreken, zodat zijn beeld over het continent wordt bijgesteld. "Gelukkig gaan de belangen van landen altijd verder dan individuele personen", aldus Timmermans.

De nieuwe Amerikaanse president werd in een interview gevraagd naar zijn houding tegenover de Europese Unie. Die leek hem koud te laten. "Of de EU verenigd of verdeeld is, maakt mij eigenlijk weinig uit", zei Trump. "Voor mij speelt dat geen rol."

Toon

Timmermans denkt dat we moeten wennen aan de toon van Trump. "De toekomstige Amerikaanse president maakt van zijn hart geen moordkuil. Dat zijn we niet gewend. Daar moeten we ons op instellen."

De tweede man van de Europese Commissie denkt niet dat de nieuwe toon zal zorgen voor een fundamentele verandering in de relaties tussen de VS en de EU. "We delen heel veel waarden samen en samenwerking is in het belang van beide kanten van de oceaan."