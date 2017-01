Doden bij schietpartij in club Mexicaanse badplaats

In de Mexicaanse badplaats Playa del Carmen zijn zeker vijf mensen omgekomen bij een schietpartij. Sommige berichten spreken al over acht doden, maar dat is niet bevestigd. Er is geen sprake van een terreuraanslag, zeggen de autoriteiten.

De schietpartij was in de Blue Parrot Beach Club. Een van de vijf dodelijke slachtoffers kwam in de chaos die ontstond om het leven door een val. Onder de doden zijn twee Canadezen, een Italiaan en een Colombiaan, melden de autoriteiten. Er zijn zeker vijftien mensen gewond geraakt.

Er zijn enkele mensen aangehouden in de buurt, maar het is onduidelijk of die er wat mee te maken hebben.

BPM Festival

In Playa del Carmen wordt de laatste dag gevierd van het tiendaagse BPM Festival, een populair dance-evenement dat jaarlijks vele buitenlandse dj's en toeristen trekt. Volgens een verklaring van de organisatoren zijn onder de doden in ieder geval drie beveiligingsmedewerkers van het festival.

De organisatie meldde in een verklaring dat sprake was van één schutter. Een politiechef zei dat de schietpartij het resultaat was van "een meningsverschil tussen mensen in de club". Beveiligers zouden onder vuur zijn komen te liggen toen ze probeerden in te grijpen.

Het festival in de badplaats, enkele tientallen kilometers ten zuiden van Cancún, is vooral onder Britten populair.