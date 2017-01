Wawrinka knokt zich langs Klizan

Stan Wawrinka heeft alle zeilen moeten bijzetten om de tweede ronde van de Australian Open te bereiken. De Zwitser, die het grandslamtoernooi in 2014 won en daarna in de halve finales (2015) en de vierde ronde (2016) strandde, had vijf sets nodig om Martin Klizan te verschalken: 4-6, 6-4, 7-5, 4-6, 6-4.

Klizan, de 'nieuwkomer van het jaar' in 2012 en vorig jaar winnaar van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam, kwam de afgelopen 2,5 jaar in geen enkel grandslamtoernooi verder dan de tweede ronde, maar liet in Melbourne bij vlagen zien wat hij in huis heeft.

De 27-jarige Slowaak (ATP-34) nam tegen de als vierde geplaatste Wawrinka in elke set een break voorsprong. In het vijfde bedrijf leek zijn break naar 4-3 de beslissing in de partij te betekenen, maar de taaie Zwitser sloeg meteen terug en brak opnieuw bij 5-4.