Doden bij dubbele bomaanslag Nigeria

In het noordoosten van Nigeria is een dubbele bomaanslag gepleegd bij een universiteit in de stad Maiduguri. Daarbij zijn enkele doden gevallen. Zeker vijftien mensen raakten gewond.

De aanslagen waren 's ochtends vroeg. Een van de bommen gingen af voor de ingang van de universiteit. Er zijn berichten dat het ging om een kind met een bomvest, dat ontplofte toen een agent de jonge zelfmoordterrorist neerschoot.

Boko Haram

Een andere bom ontplofte in een moskee, waar veel leraren bij elkaar waren gekomen voor het ochtendgebed. Daarbij zouden vier doden zijn gevallen, onder wie een hoogleraar. Ook deze zelfmoordaanslag zou zijn gepleegd door een kind.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar het vermoeden bestaat dat Boko Haram erachter zit. Die terreurgroep heeft tijdens de opstand in Nigeria om van het noordoosten een streng islamitische staat te maken, meer dan 15.000 mensen gedood.