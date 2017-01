Storing bij sites van Rijksoverheid

De Rijksoverheid kampt met een grote internetstoring. Sinds het einde van de ochtend ligt de site Mijnoverheid.nl eruit. Ook kunnen mensen niet inloggen op DigiD en zijn er problemen met de pagina van de Belastingdienst en DUO.

Op AlleStoringen.nl komen honderden meldingen binnen van mensen die er last van hebben. "Problemen met DigiD? Kan niet inloggen op Studielink voor de inschrijving van mijn opleiding", schrijft iemand. "Ik kan niet inloggen nadat ik mijn dochter van school gehaald heb. Ik was bezig met uren van de kinderopvangtoeslag in te voeren", klaagt een ander.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt nog wat er mis is.