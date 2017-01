Voedingscentrum niet achter 'schijnoplossing' van peutermelk

Specialist Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum sluit zich niet aan bij het advies om kinderen vanaf 1 jaar elke dag peutermelk te geven. "Door een gezond voedselpatroon aan te bieden, krijgen ze alle voedingsstoffen binnen en leren ze bovendien gezond te eten. Dat nemen ze voor de rest van hun leven mee."

Met peutermelk bestaat volgens Postma-Smeets het risico dat ouders denken dat dat volstaat. "Erg jammer dat deze twee kinderartsen niet benadrukken dat op de eerste plaats komt dat ouders hun best doen kinderen aan te leren gezond te eten." Het advies peutermelk te geven vanaf 1 jaar wordt op Europees niveau ook niet ondersteund, benadrukt Postma-Smeets.

Nutricia

Ze erkent dat kinderen niet altijd voldoende groente binnenkrijgen om de gewenste voedingstoffen binnen te krijgen, zoals Brusse opmerkt, maar daarom is er al het 'suppletie-advies': dagelijks extra vitamine D geven tot 4 jaar. Het eerste jaar doen ouders dat braaf, maar daarna zijn ze er minder trouw in, weet Postma-Smeets. Maar als ouders dat consequenter doen, is dat volgens haar de beste oplossing. "Als een kind namelijk een dag geen zin heeft in melk komt de voorziening niet in gevaar."

Het onderzoek van kinderarts Brusse en arts-onderzoeker Marjolijn Akkermans is overigens gefinancierd door peutermelk-producent Nutricia, erkennen zij zelf. Voor Postma-Smeets is dat niet per se reden om het te diskwalificeren: "Het is ergens wel logisch dat dat bedrijf het sponsort, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat de onderzoekers afstand kunnen nemen en het hele plaatje belichten."