Vrees voor komst wasberen naar Nederland

In Duitsland stijgt het aantal wasberen de laatste jaren explosief. Het aantal afgeschoten en doodgereden wasberen in het land vervijfvoudigde tussen 2004 en 2014 van 20.000 naar 100.000. Dat zegt de onderzoeksorganisatie Wageningen Environmental Research.

Volgens de onderzoekers is het slecht nieuws dat er zo veel meer wasberen zijn. Ze kunnen via hun poep parasieten verspreiden. Naar verwachting duurt het niet lang meer voordat er ook meer wasberen vanuit Duitsland naar Nederland komen en zich hier gaan voortplanten.

Nu worden er jaarlijks in Nederland tussen de tien en vijftien wasberen geregistreerd. Ze worden eigenlijk in alle provincies gezien, behalve in Zeeland en op de Waddeneilanden. Volgens 1Limburg zijn er onlangs wasberen gespot in onder meer Roermond, Weert, Schinveld en Afferden.

Ernstige klachten

Mensen worden volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit niet vaak besmet met de 'wasberen-parasiet', maar het kan wel. De parasiet kan onder meer leiden tot ernstige oog- en neurologische klachten.

De NVWA wijst ook op andere schade die de wasberen kunnen aanrichten. Ze vernielen geregeld gebouwen, tuinen, fruitbomen en vuilnisbakken. Ook in de landbouw kunnen ze de boel flink overhoop gooien.

Sinds vorig jaar staat de wasbeer in de Europese Unie op de lijst van zogeheten 'invasieve exoten'. Dat betekent dat EU-landen verplicht zijn om wasberen te verwijderen. Als dat niet lukt, moeten ze verspreiding en schade proberen te voorkomen.