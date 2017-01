Leenstra laat NK en WK sprint schieten

Marrit Leenstra komt komend weekend niet in actie bij de KPN NK sprint. "Dit is een heel belangrijk trainingsblok voor de WK afstanden en daarom wil ik dat niet onderbreken. Maar het is wel heel erg jammer", aldus Leenstra.

De 27-jarige Friezin kiest voor een trainingskamp in Inzell om op de WK afstanden zo goed mogelijk te presteren. Daarmee neemt ze ook genoegen met het feit dat ze niet mag rijden op de WK sprint. Komend weekend zijn de laatste twee startbewijzen te verdienen voor het toernooi in Calgary. Alleen Jorien ter Mors is al zeker van de WK sprint.

Keuzes

"Geen WK sprint inderdaad", bevestigt Leenstra, die vierde werd bij de EK sprint. "Soms moet je keuzes maken. Ik zou nog aangewezen kunnen worden als reserve. Mocht er iemand uitvallen, dan wil ik graag klaarstaan."

Leenstra verwacht op de WK afstanden meer kans te maken op eremetaal. Dat toernooi wordt van 9 tot en met 12 februari georganiseerd op de olympische baan in Gangneung (Zuid-Korea). "We zijn nu op trainingskamp in Inzell en zondag gaan we naar Berlijn voor de wereldbeker van volgend weekend."