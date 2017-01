Arrestatiebevel gevraagd tegen Samsung-topman

Afzettingsprocedure

Het arrestatiebevel tegen de topman van Samsung moet nog worden goedgekeurd. Waarschijnlijk kijkt een rechtbank woensdag naar het verzoek.

Choi Soon-sil is eerder al opgepakt en zit nog steeds vast. Haar staat een proces te wachten voor het inmengen in staatszaken.

De Zuid-Koreaanse president Park is officieel nog in functie, maar zij is haar macht kwijtgeraakt vanwege een afzettingsprocedure. Het Hooggerechtshof bepaalt binnenkort of Park mag aanblijven, of dat ze de eerste democratisch gekozen leider wordt in Zuid-Korea die moet aftreden.