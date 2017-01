Wekdienst van 16 januari: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen! Vooral in het zuiden en zuidoosten komt dichte mist voor. De mist kan in Noord-Brabant en Limburg hardnekkig zijn, elders schijnt vanochtend en vanmiddag de zon geregeld. Het wordt -1 in de mist tot 3 graden vlak aan zee.

Trump wil sancties Rusland opheffen in ruil voor kernwapendeal

Donald Trump wil de sancties tegen Rusland opheffen in ruil voor een kernwapendeal. Dat zegt de aankomend president in zijn eerste grote internationale kranteninterview. De Britse Times en het Duitse Bild spraken hem in de aanloop naar zijn inauguratie, aanstaande vrijdag. Volgens Trump lijdt Rusland onder de sancties die werden ingesteld na de annexatie van de Krim.

Trump heeft verder kritiek op de Duitse bondskanselier Merkel. Hij noemt haar vluchtelingenbeleid rampzalig. Volgens Trump was voor veel vluchtelingen uit Syrië opvang in de regio beter geweest.

Velsertunnel na negen maanden weer open

De Velsertunnel is na een renovatie van negen maanden weer open. De oudste snelwegtunnel van Nederland was sinds april gesloten, maar ging om 05.00 uur weer open voor verkeer. De doorrijhoogte van de tunnel is 12 centimeter verhoogd.

Daarnaast zijn er nieuwe vluchtwegen, een digitaal besturingssysteem en een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd. Later vandaag neemt minister Schultz van Infrastructuur de tunnel officieel in gebruik. Dat gebeurt met een optocht van oldtimers.