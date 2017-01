Raptors langs Knicks dankzij swingend derde kwart

Toronto Raptors heeft in de Eastern Conference van de NBA de druk op koploper Cleveland Cavaliers vast weten te houden. In eigen huis won de ploeg van coach Dwane Casey met 116-101 van New York Knicks.

DeMar DeRozan werd gekroond tot topscorer. Hij maakte 23 punten. De Raptors profiteerden van een dominant derde kwart. Dat kwart begon met een voorsprong van 69-54 en eindigde in 96-62.

Door de zege verstevigt Toronto Raptors de tweede plaats met 27 overwinningen en 13 nederlagen. Cleveland is nog altijd de koploper, met twee overwinningen meer. Boston Celtics volgt op de derde plaats (25 zeges).