Nishikori bewaart het beste voor het laatst

Kei Nishikori is in de eerste ronde van de Australian Open tegen Andrei Koeznetsov een inzinking in de tiebreak van de vierde set te boven gekomen. Hij won met 5-7, 6-1, 6-4, 6-7 (6), 6-2.

De als vijfde geplaatste Japanner, die de afgelopen twee jaar kwartfinalist was in Melbourne, stond in de tiebreak met 5-2 voor en de zege leek in de tas, maar opeens verloor hij vier punten op rij van de Rus.

In de vijfde set domineerde Nishikori, maar dat ging niet vanzelf. "Het was mentaal erg lastig om weer op nul te beginnen. Ik had die tiebreak echt moeten winnen."

Meevaller Berdych

De als tiende geplaatste Tsjech Tomás Berdych had een makkelijke eerste ronde. Zijn Italiaanse tegenstander Luca Vanni trok zich na het verlies van de eerste set (6-1) geblesseerd terug.