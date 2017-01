Sergeant-majoor Greg Lowery is even 'Donald Trump'

De 53-jarige Greg Lowery, zanger in een legerkoor, mocht vandaag de president spelen. Zijn belangrijkste kwalificatie: hij is even lang als de nieuwe president. Zo kunnen cameramensen en fotografen checken of ze straks iedereen goed in beeld krijgen. Er moest af en toe nog wat worden geschoven om iedereen op de juiste plek te krijgen.

"Het was surrealistisch om als president te worden aangekondigd, maar wel bijzonder cool", zei hij na afloop tegen The Washington Post. Speciaal voor de gelegenheid had hij een nieuwe rode das gekocht. 'Melania' had zichzelf op nieuwe schoenen getrakteerd.