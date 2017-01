Bertens knokt, maar komt niet door eerste ronde Australian Open

Met vechttennis hield Bertens toch gelijke tred met Lepchenko, maar in de eerste set waren in een cruciale, lange game op 5-5 vijf breakpoints niet aan haar besteed (in totaal benutte ze maar 2 van de 14 breakpoints) en in de tweede set verspeelde ze een 4-2 voorsprong.

Schrale troost

Ondanks haar teleurstellende nederlaag verliest Bertens geen punten voor de wereldranglijst, want vorig jaar ging ze in Melbourne ook in de eerste ronde onderuit. Ze kwam bij de Australian Open sowieso nooit voorbij de tweede ronde.