Weer vliegt Halep er direct uit in Melbourne

Net als vorig jaar is Simona Halep in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De als vierde geplaatste Roemeense verloor met 6-3, 6-1 van de Amerikaanse Shelby Rogers. Vorig jaar was Zhang Shuai te sterk.

Halep zat de hele wedstrijd aan haar knie en werd na de eerste set medisch behandeld. Ze speelde toch door, maar was geen partij voor Rogers, die de wedstrijd uitmaakte met zes games op rij.

Muguruza wint wel

Rogers verbaasde vorig jaar op Roland Garros met een kwartfinaleplaats. Daarin verloor ze van de latere winnares Garbine Muguruza, die in Melbourne vlak na haar eveneens de tweede ronde bereikte.