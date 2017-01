Onvrede bij uitvaart laatste koning Rwanda

De laatste koning van Rwanda is begraven in zijn geboorteland. De uitvaart van oud-vorst Kigeli V werd gehouden in Nyanza, ooit de hoofdstad van het koninkrijk Rwanda.

Op de begrafenis waren zo'n 3000 mensen afgekomen. De plechtigheid werd overschaduwd door onvrede over de plek van het graf en de opvolger van Kigeli.

Kigeli overleed in oktober op 80-jarige leeftijd in ballingschap in de VS. Hij was in 1959 koning geworden toen zijn halfbroer plotseling overleed. Hij verloor zijn kroon enkele jaren later toen het land bij de onafhankelijkheid van België een republiek werd.