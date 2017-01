Minister Kerry weet eindelijk wie hij heeft doodgeschoten

Bijna een halve eeuw nadat hij iemand had doodgeschoten tijdens de Vietnam-oorlog, heeft de Amerikaanse minister Kerry meer te horen gekregen over het slachtoffer. Tijdens een bezoek aan Vietnam sprak hij met een oude vijand en hoorde hij voor het eerst details over de man die hij destijds doodde.

John Kerry was in 1969 een 26-jarige luitenant bij de Amerikaanse marine, op patrouille in de Mekong-delta. Toen zijn boot onder vuur kwam te liggen, sprong Kerry aan wal om de aanvallers uit te schakelen. Hij schoot daarbij een Vietcong-strijder dood, die een raketwerper had. Kerry ontving voor de actie een Zilveren Ster, een hoge militaire onderscheiding.

Tijdens een bezoek aan Vietnam wilde Kerry nog eens naar de plek van de aanval toe. Hij ontmoette daar garnaalvisser Vo Ban Tam, een wapenbroeder van de man die Kerry had doodgeschoten. De Amerikaanse ambassade had hem opgespoord.