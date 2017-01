Acht rijksten bezitten evenveel als armste helft wereldbevolking

Oxfam Novib roept regeringsleiders op om de ongelijkheid aan te pakken. "Ons rapport toont opnieuw aan dat extreme ongelijkheid wereldwijd nog steeds toeneemt. Het is een schande dat een handjevol mensen over zoveel vermogen kan beschikken, terwijl 1 op de 10 mensen moet rondkomen van minder dan 2 dollar per dag", zegt Oxfam-directeur Farah Karimi.

"Een belangrijke oorzaak is de perverse belastingmoraal van extreem rijke mensen en internationale bedrijven", zegt Karimi. "Daardoor lopen veel landen belastinginkomsten mis. Tegelijkertijd wordt over de hele wereld gesneden in de budgetten voor onderwijs en gezondheidszorg. Overheden moeten politieke moed tonen zodat belastingontwijking door internationale bedrijven en de superrijken wordt aangepakt."