Trump wil sancties Rusland opheffen in ruil voor kernwapendeal

Angela Merkel heeft catastrofale fouten gemaakt. Het is nu te laat om in te grijpen in Syrië. En het maakt niks uit of meer landen de brexit zullen volgen. Dat zegt Donald Trump in het eerste grote internationale kranteninterview dat hij heeft gegeven. Ook kondigde hij aan dat hij sancties tegen Rusland wil opheffen in ruil voor een kernwapendeal.

De Britse Times en het Duitse Bild spraken Trump in aanloop naar zijn inauguratie, aanstaande vrijdag. Trump weidde in het interview vooral uit over het buitenlandbeleid dat hij van plan is te voeren.

Trump noemde het beleid van bondskanselier Merkel rampzalig. "Ik heb veel bewondering voor haar, maar het is jammer wat er allemaal gebeurd is", zei hij toen hem naar de vluchtelingencrisis werd gevraagd. "Ik wil een soortgelijke situatie voorkomen", vulde hij aan. "De mensen willen niet dat anderen hun land binnenkomen en alles verwoesten."

Volgens Trump hadden veel vluchtelingen uit Syrië in de regio opgevangen kunnen worden, in veilig zones betaald door de Golfstaten. "Dat was allemaal goedkoper geweest dan het drama dat Duitsland nu doormaakt."

Syrië en Rusland

Het is inmiddels te laat om in te grijpen in Syrië, denkt Trump. "Nu is alles voorbij. Het zal op een gegeven moment wel afgelopen zijn, maar Aleppo was vreselijk." Hij noemde het Russische ingrijpen in het land overigens ook slecht.

Over de relatie met Rusland zei Trump dat hij de sancties tegen dat land wil afschaffen in ruil voor toezeggingen van Poetin over vermindering van het aantal kernwapens. Volgens hem lijdt Rusland onder de maatregelen die werden ingesteld na de annexatie van de Krim.

Trump was opnieuw kritisch over de NAVO. Hij noemde die militaire samenwerking verouderd. "Wij moeten al die landen beschermen, maar zij betalen niet wat ze moeten betalen. Dat is oneerlijk tegenover de VS. Afgezien daarvan vind ik de NAVO belangrijk."