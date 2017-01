Sevilla maakt een einde aan recordreeks Real Madrid

Donderdag vierde Real Madrid nog uitbundig feest in Sevilla. Met 3-3 plaatste de Spaanse koploper zich voor de kwartfinales van de Copa del Rey en zette het een recordreeks neer van veertig ongeslagen wedstrijden op rij. In dezelfde stad ging het zondag voor het eerst sinds 6 april 2016 (uit bij VfL Wolfsburg) mis voor 'de Koninklijke'. Sevilla sloeg met twee treffers toe in de slotfase en won met 2-1.

Niets leek nieuw succes voor Real Madrid in de weg te staan. De ploeg trad zondagavond - in tegenstelling tot donderdag - op volle oorlogssterkte aan voor het competitieduel. Na een weinig opwindende eerste helft leek Cristiano Ronaldo met zijn treffer in de 67ste minuut de koploper aan drie punten te helpen. De Portugees scoorde uit een strafschop.

Ramos helpt

Sevilla, dat in de tweede helft wel meer elan in de strijd gooide, had moeite om echte kansen te creëren. In de 85ste minuut stak international Sergio Ramos echter de helpende hand toe. De ervaren verdediger van Real kopte de bal in eigen doel. In blessuretijd kon Ramos zich wel voor zijn hoofd slaan. Stevan Jovetic rondde een aanval met een uitgekiend schot af: 2-1.

Barcelona zal de eerste nederlaag van Real dit seizoen meer dan verwelkomd hebben. De Catalanen, die zaterdag zelf Las Palmas met 5-0 verpulverden, hebben nu een punt minder dan de koploper, maar wel een wedstrijd meer gespeeld.