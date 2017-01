Weekend bomvol politiek: weinig nieuws, maar campagne is begonnen

Harde woorden, maar toch bleef Asscher ingetogen, zegt Van der Wulp. "En dat is best opvallend, want de tijd dringt voor de PvdA. De partij staat slecht in de peilingen en de wisseling van het leiderschap van Samsom naar Asscher moest daar verandering in brengen. Maar vooralsnog lijkt dat geen effect te hebben."

Volgens Van der Wulp is begin februari al een belangrijk moment. Dan bepaalt RTL wie er in het premiersdebat mogen verschijnen. Dat is het eerste grote tv-debat en alleen de vier grootste partijen in de Peilingwijzer doen daaraan mee. "Stel dat GroenLinks dan net iets hoger staat dan de PvdA, dan staat daar Klaver in plaats van Asscher. Dat zou de rest van de PvdA-campagne kunnen maken of breken. De PvdA weet hoe belangrijk dat is, want in 2012 betekende dat debat voor oud-lijsttrekker Samsom de ommekeer."