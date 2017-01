Darter Noppert grijpt naast wereldtitel

Darter Danny Noppert is er niet in geslaagd de wereldtitel bij de BDO in de wacht te slepen. De WK-debutant, als vierde geplaatst, verloor in Frimley Green in de finale met 7-3 van de Engelse topfavoriet Glen Durrant.

Noppert kon na Raymond van Barneveld (4x), Jelle Klaasen en Christian Kist de vierde Nederlander worden die in de Lakeside met de titel aan de haal ging. Na een stroeve start kwam de Fries op 2-1 in sets, maar Durrant haakte in zijn eerste WK-finale direct weer aan.

De Engelsman, die in de tweede ronde tegen Paul Hogan ontsnapte na een achterstand van 3-0 in sets en 2-0 in legs, gaf vanaf 3-3 extra gas en profiteerde van de nodige missers van Noppert.