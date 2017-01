Dit was het weekend: code geel, popprijs Garrix en rode zeedraak

Had je dit weekend geen tijd om het nieuws te volgen?Wij hebben de belangrijkste nieuwsverhalen van gisteren en vandaag op een rij gezet.

Spekgladde wegen in het hele land

Zaterdag gaf het KNMI code geel voor het hele land vanwege gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of een enkele winterse bui. Op veel plekken gebeurden er ongelukken. Vooraf was wel gestrooid maar waar het zout wegspoelde of bedekt raakte door de sneeuw hielp dat niet. In het Overijsselse Rouveen raakte een inzittende zwaargewond toen een auto zijdelings tegen een boom belandde. Ook in Woerden, het Groningse Scharmer en op de A27 bij Lexmond raakten auto's van de weg. Daarbij raakten de inzittenden lichtgewond.

Ook elders in Europa was er veel verkeershinder. Vooral van en naar wintersportplaatsen in het westen van Oostenrijk was het erg druk.