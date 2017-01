Choukoud ziet Abdijcross als geslaagde test voor Rotterdam

Khalid Choukoud neemt de cross serieus. De Nederlandse atleet ziet de winterdiscipline als basis voor de marathon. Zondag in de loodzware Abdijcross in Kerkrade miste Choukoud op slechts een seconde het podium. "Ik kan met de toppers mee", zei hij tevreden na de vierde plaats in de race van ruim 10 kilometer door de modder. "Dit is toch de zwaarste cross van Nederland."

Choukoud, die onlangs de halve marathon van Egmond liet schieten wegens knieklachten, streed in de bossen bij kloostercomplex Rolduc lang mee om de zege. De 30-jarige atleet, in 2012 en 2015 winnaar in Kerkrade, ging mee met de Zweed David Nilsson, de Ethiopiër Dame Tasame (winnaar van vorig jaar en in afwachting van een Belgisch paspoort) en Onesphore Nkunzimana uit Burundi.

De versnelling van Nilsson was in de slotfase iedereen te machtig. Tasame moest twintig seconden toegeven. Choukoud vocht met Nkunzimana om de derde plaats, maar slaagde er niet in een podiumplaats te veroveren.

Doel is marathon van Rotterdam

De vierde plaats was voor de Nederlander in zijn eerste wedstrijd in 2017 voldoende om tevreden te zijn. "Mijn doel is de marathon van Rotterdam op 9 april", keek Choukoud vooruit. Hij hoopt in de Maasstad aan de WK-limiet van 2 uur en 11 minuten te voldoen. In oktober vorig jaar in Amsterdam bleef hij 23 seconden boven die limiet.

Bij de vrouwen ging de strijd om de zege tussen twee Belgische atletes. Imana Truyers was in de cross over 7,4 kilometer net iets beter dan haar meer ervaren landgenote Veerle Dejaeghere. Marijke de Visser liep een goede wedstrijd en finishte als derde.