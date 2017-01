Geheim van 'waterdichte' alcoholband zit 'm in zweet en contact

Ieder half uur voert het apparaat een meting uit. Die informatie wordt verzameld en dagelijks naar de reclassering doorgestuurd. Reclasseringsmedewerkers monitoren dat en kunnen zien of iemand te veel alcohol in het lichaam heeft. Als dat het geval is, grijpt de reclassering in.

"Het is een waterdicht systeem", zegt directeur Ellen Sinnige van de Verslavingsreclassering. Volgens haar is het vrijwel onmogelijk om te sjoemelen met de enkelband. "Bij het bevestigen komt er een clip op die niet opengemaakt kan worden. Iemand kan natuurlijk proberen om iets tussen de enkelband en de huid te stoppen, maar dan wordt het huidcontact verbroken en kunnen we de lichaamstemperatuur niet meer meten. Daar krijgen we dan een melding van."

Het systeem is een succes in landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. "Amerikaans onderzoek laat zien dat 8 op de 10 mensen die de band gebruiken, stoppen met drinken. Dat succes willen wij hier ook bereiken."