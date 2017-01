Mahrez voorkomt nederlaag Algerije

Riyad Mahrez heeft Algerije bij het openingsduel in groep B van de Afrika Cup behoed voor een nederlaag tegen Zimbabwe. De Afrikaans Voetballer van het Jaar maakte in Franceville acht minuten voor tijd de 2-2.

Algerije geldt als een van de titelfavorieten, terwijl Zimbabwe volgens de bookmakers kansloos is voor de eindzege. Dat verschil was in Franceville niet te zien. De Zimbabwanen speelden uitstekend en waren met een schitterende volley van Khama Billiat op de paal dicht bij de 1-0.

Kansen en goals

De openingsgoal viel kort daarna aan de andere kant na een prachtig bekeken schot van Mahrez, via de binnenkant van de paal. Zimbabwe was niet van slag en kwam nog voor rust op 2-1 via een schot van Kuda Mahachi en een penalty van Nyasha Mushekwi.