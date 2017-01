Manchester United knokt zich naast Liverpool

De aartsrivalen hielden elkaar op Old Trafford redelijk in evenwicht. Manchester kreeg wel wat kansen, maar doelman Simon Mignolet verkeerde in grootse vorm bij Liverpool dat zelf profiteerde van het foutje van Pogba in de 27ste minuut.

José Mourinho besloot United, waar Daley Blind op de bank bleef, na rust wat offensieve impulsen te geven door Wayne Rooney in te brengen.

De vedette was indirect betrokken bij de gelijkmaker. Zijn voorzet in de 84ste minuut werd door invaller Marouane Fellaini tegen de paal gekopt. De daaropvolgende voorzet werd door Ibrahimovic wel afgerond. Het was de veertiende competitietreffer voor de Zweed. Daarvoor had Georginio Wijnaldum Liverpool nog op 0-2 kunnen brengen, maar zijn kopbal vloog over.