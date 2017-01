De Vries grijpt net naast medaille op EK shorttrack

Rianne de Vries is bij de EK shorttrack in het Italiaanse Turijn net naast het podium geëindigd. De 26-jarige shorttrackster kwam als achtste over de finish in de superfinale en verspeelde daarmee haar medaillekansen.

Het goud ging naar de de Italiaanse Arianna Fontana, die ook de superfinale op haar naam schreef. De zilveren medaille was voor de Russische Sofia Prosvirnova, haar landgenote Ekaterina Konstantinova pakte het brons.

Tussensprint niet genoeg

De Vries, die zaterdag verraste met de Europese titel op de 500 meter, zat lang vooraan in de superfinale en maakte veel snelheid op kop. Toch zakte ze drie rondjes voor het einde helemaal terug en kwam uiteindelijk als laatste over de finish.

De superfinale kent geen afstandsmedaille, maar geldt als het afsluitende onderdeel van de EK. Met twee tussensprints waren er extra punten te verdienen voor het eindklassement. De Italiaanse Lucia Peretti won de eerste tussensprint, De Vries pakte vijf punten met de tweede tussensprint.