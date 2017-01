Vrouw schiet honden dood na aanvallen baas

Een man is in Wernhout, in de buurt van Breda, zwaargewond geraakt toen hij werd aangevallen door zijn eigen vechthonden. Zijn vrouw heeft daarop de twee dieren doodgeschoten, meldt Omroep Brabant.

Volgens de politie waren de man en vrouw aan het wandelen met hun honden toen de dieren ruzie met elkaar kregen. De man kwam tussenbeide en werd toen door de honden aangevallen.

De vrouw rende daarna naar huis om een pistool te halen. Toen ze terugkwam, schoot ze beide honden dood. Hoe ernstig de verwondingen van de man zijn, is niet bekend, hij is naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of het echtpaar een vergunning had voor het pistool, dat in beslag is genomen.