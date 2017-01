Cementwagen in China rijdt in op file: zes doden

Zes mensen zijn om het leven gekomen in de Zuid-Chinese provincie Guangdong doordat een cementwagen inreed op een file. De chauffeur was de macht over het stuur verloren.

De zware cementwagen ramde negentien auto's voordat hij tot stilstand kwam. Daarna vatten de vrachtwagen en zevens auto's vlam. Negentien mensen raakten gewond, van wie vijf ernstig.

De ravage op de snelweg met uitgebrande autowrakken was enorm. Autoriteiten onderzoeken wat er is gebeurd. De vrachtwagenchauffeur heeft het ongeluk overleefd en wordt nu verhoord.