Vos zegeviert in Fiuggi, wereldbeker voor De Boer

Vos was in Italië wederom een klasse apart. De Nederlands kampioene ging er al snel vandoor. Op het door modder en ijs spekgladde parcours ging de een na de ander onderuit, maar Vos hield stand en kwam solo over de meet.

De Boer profiteerde met haar derde plek onder meer van het afhaken van Sanne Cant. De Belgische, die tweede stond in het wereldbekerklassement, gaf met het oog op het komende WK de voorkeur aan een trainingsstage.