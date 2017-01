Sneeuwpret in België, lawinegevaar in Oostenrijk

Afgelopen dagen viel er een flink pak sneeuw in de Ardennen. Er ligt nu tussen de 20 en 50 centimeter. De woordvoerder van het Toeristisch Agentschap Oost-België denkt dat het mede zo druk is, omdat het nog laagseizoen is. "Een heel weekend wintersporten kost bijna geen geld. Een vakantiehuisje kost bijna niets."

Zij zegt dat het de komende week goed wintersportweer blijft. Naar verwachting kunnen de wintersporters tot en met volgend weekend nog skiën in de Ardennen.

Zij raadt mensen die volgend weekend willen wintersporten aan om vroeg te vertrekken.

Gevaar in Oostenrijk

In Oostenrijk leidt de sneeuwval tot groot lawinegevaar. In gebieden boven de 2000 meter geldt lawinerisico 4 op een schaal van 5. De situatie buiten de pistes is volgens de autoriteiten heikel. Het wordt dan ook met klem afgeraden daar te skiën.

Vooral in de gebieden Vorarlberg en Tirol is de kans op lawines groot. Daar viel tussen de 50 en 95 centimeter op een bestaand sneeuwdek. Dat vergroot het risico op sneeuwverschuivingen.